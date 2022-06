Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei sucht dunklen VW Golf

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Sauerbruchstraße

05.06.2022, 19.45 Uhr

Im Rahmen einer Ermittlungssache sucht die Polizei Hinweise zu einem dunklen VW Golf mit Helmstedter Kennzeichen.

Das Fahrzeug soll am Abend des Pfingstsonntag gegen 19.45 Uhr im Bereich der Sauerbruchstraße, nahe dem Fernsehturm gestanden haben und anschließend mit hoher Geschwindigkeit über die Sauerbruch- in Richtung Röntgenstraße davongefahren sein.

Da sich das Wolfsburger Klinikum in unmittelbarer Nähe befindet, ist es denkbar, dass der dunkle VW Golf auch Besuchern des Klinikums aufgefallen ist. Möglicherweise ist der Wagen aber auch anderen Passanten, Anwohnern oder Autofahrern aufgefallen, als er am Pfingstsonntagabend in auffälliger Art und Weise auf der Sauerbruch-, Röntgenstraße, oder sonst in Wolfsburg unterwegs war.

Hinweise bitte an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/46460.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell