POL-WOB: Frontalzusammenstoß - Pkw-Fahrer verstirbt an Unfallstelle

Wolfsburg (ots)

Danndorf, Bundesstraße 188, zwischen Velpke und Vorsfelde 09.06.2022, 12.20 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der Bundesstraße 188 zwischen Danndorf und Vorsfelde sind ein 93-jähriger T-Roc-Fahrer aus Wolfsburg und ein 22 Jahre alter LKW-Fahrer aus Brandenburg zusammengestoßen. Der 93-Jährige erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Der LKW-Fahrer wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden.

Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen befuhr der 22-Jährige mit seinem LKW die B 188 von Vorsfelde kommend in Richtung Velpke. Zeitgleich befuhr der T-Roc-Fahrer die B 188 in Richtung Vorsfelde. Kurz hinter Danndorf geriet der 93-Jährige aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem ihm entgegenkommenden LKW. Der T-Roc drehte sich daraufhin mehrfach und prallte rechtsseitig gegen eine Leitplanke, bevor er in einem dahinter befindlichen Graben zum Stehen kam. Dabei erlitt der Wolfsburger tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Zeitgleich geriet auch der LKW ins Schleudern und prallte ebenfalls in die Leitplanke, durchbrach diese und kam in dem Graben zum Stehen. Der leicht verletzte 22-Jährige konnte sich rechtzeitig aus dem Führerhaus befreien, bevor es in Flammen aufging und vollständig zerstört wurde. Eine medizinische Behandlung des LKW-Fahrers war nicht erforderlich.

An den Fahrzeugen entstand Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter beauftragt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt werden.

