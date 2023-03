Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Betrunkener Autofahrer gestoppt

Ludwigsburg (ots)

Eine aufmerksame 20-jährige Autofahrerin war am Donnerstag gegen 23:15 auf der Autobahn 81 zwischen Stuttgart und Sindelfingen unterwegs und meldete sich telefonisch bei der Polizei, da vor ihr ein VW auffällig in Schlangenlinien fuhr. Die 20-Jährige folgte dem VW, der die Autobahn an der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost verlies und die Fahrt über die Mahdentalstraße fortsetzte. Der VW fuhr weiter über die Schwertstraße und die Eschenbrünnlestraße zurück auf die Mahndentalstraße, wo er schließlich von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sindelfingen gestoppt werden konnte. Es stellte sich heraus, dass am Steuer ein 38-jähriger Mann saß, bei dem ein Atemalkoholtest eine Atemalkoholkonzentration von über zwei Promille ergab. Ferner konnten die Beamten ermitteln, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Zeugin zufolge fuhr der VW-Lenker durchgehend in Schlangenlinien, hielt mehrmals mitten auf der Fahrbahn an und fuhr bei einem Abbiegevorgang über einen Bordstein. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer oder Sachschäden kam es glücklicherweise offenbar nicht. Der 38-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, zur Verhinderung der Weiterfahrt wurde sein Autoschlüssel beschlagnahmt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell