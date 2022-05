POL-RE: Flugzeugabsturz in Marl, Flugplatz Loemühle am 25.05.2022 um 16:52 Uhr

Recklinghausen (ots) - Datteln Am Mittwochmorgen, zwischen 04:30 Uhr und 07:00 Uhr, nutzten Unbekannte ein auf Kipp stehendes Fenster, um in das Schlafzimmer eines Reihenhauses an der Margaretenstraße zu gelangen. Aus dem Schlafzimmer nahmen sie Bargeld mit und flüchteten in unbekannte Richtung. Gladbeck Am Dienstag zur Tageszeit brachen unbekannte Täter in eine Wohnung an der Schürenkampstraße ein. Sie hebelten die ...

