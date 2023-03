Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: 31-Jährige schläft am Steuer ein

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von insgesamt rund 23.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Freitag gegen 3.15 Uhr in Hemmingen ereignete. Eine 31-jährige Corsa-Lenker fuhr die Heimerdinger Straße aus Richtung Heimerdingen entlang, als sie mutmaßlich aufgrund von Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort überfuhr sie zwei Verkehrszeichen, bevor sie in die Falkenstraße gelangte, wo sie einen geparkten Hyundai i10 touchierte. Durch die Wucht der Kollision wurde ein hinter dem Hyundai i10 abgestellte Anhänger beschädigt und der Pkw wurde auf die Fahrbahn abgewiesen. Bevor die 31-jährige mit ihrem Corsa schließlich zum Stehen kam, kollidierte sie mit einem weiteren in der Falkenstraße geparkten Pkw. Die Fahrerin wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Führerschein der jungen Frau wurde beschlagnahmt und sie muss mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

