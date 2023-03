Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Autofahrer durch Flaschenwurf verletzt

Ludwigsburg (ots)

Leicht am Kopf verletzt wurde der 45-jährige Fahrer eines Kleintransporters, nachdem er am Donnerstag gegen 14:30 Uhr in der Rutesheimer Straße in Leonberg von einem Busfahrer mit einer Flasche beworfen worden war. Der 45-Jährige mit seinem Kleintransporter und ein 53-jähriger Fahrer eines Reisebusses waren auf der Rutesheimer Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs und mussten auf gleicher Höhe anhalten, da die beiden Fahrzeuge aufgrund einer Verengung nicht aneinander vorbeifahren konnten. Zwischen den beiden Männern entwickelte sich ein verbaler Streit, in dessen Verlauf der 53-jährige Busfahrer seinem Kontrahenten durch die geöffnete Seitenscheibe eine Plastikflasche an den Kopf warf. Anschließend fuhr der 53-Jährige davon. Der 45-Jährige zog sich leichte Verletzungen am Kopf zu und musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Aufgrund einer vorliegenden Beschreibung des Busses sowie der Person des Fahrers konnte dieser von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leonberg in der Brennerstraße angehalten und kontrolliert werden. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

