LPI-SHL: Vergessener Rucksack

Suhl (ots) - Ein 82-jähriger Skoda-Fahrer befuhr Montagvormittag kurz vor 10 Uhr die Suhler Chaussee in Richtung Schmiedefeld. In einer Kurve kam dem Senior ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der eigenen Fahrspur entgegen. Es kam zu einer leichten Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch am Skoda ein Schaden am linken Scheinwerfer entstand. Der entgegenkommende Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch ohne anzuhalten ...

mehr