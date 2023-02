LPI-SHL: Aus Beifahrer wird Fahrer

Eisfeld (ots) - Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Dienstag drei Festmeter Holz von einem privaten Grundstück in der Sachsendorfer Straße in Eisfeld. Hinweise auf die Täter liegen bis dato nicht wer. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeugbewegungen im Tatzeitraum beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Hildburghäuser Polizei (03685 778-0) in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

