POL-GI: 15-jährige Vermisste aus Großen-Buseck ist wieder da

Gießen (ots) - Hungen: Dieb festgenommen - Fahrzeuge offenbar nicht verschlossen Nachdem die Polizei einen Dieb nach einem Autoaufbruch in der Hartigstraße festnahm, räumte er zwei weitere Taten ein. Am Freitag gegen 23.00 Uhr erwischte ein Zeuge den Langfinger bei einem Aufbruch in der Hartigstraße. Bis zum ...

mehr