POL-GI: Taschendieb festgenommen+Geschwindigkeitskontrolle vor Pohlheimer Schule+Verkehrskontrollen im Gießener Stadtgebiet+Verkehrsunfälle und Unfallfluchten

Hungen: Dieb festgenommen - Fahrzeuge offenbar nicht verschlossen

Nachdem die Polizei einen Dieb nach einem Autoaufbruch in der Hartigstraße festnahm, räumte er zwei weitere Taten ein. Am Freitag gegen 23.00 Uhr erwischte ein Zeuge den Langfinger bei einem Aufbruch in der Hartigstraße. Bis zum Eintreffen der Polizei, hielt er zusammen mit seinem Sohn den Dieb fest. Den Ermittlungen zufolge hatte sich der alkoholisierte 28-Jährige an einem geparkten Fahrzeug zu schaffen gemacht und versuchte offenbar eine Handtasche zu entwenden. Der Verdächtige pustete 1,22 Promille und kam mit auf die Polizeiwache. Dort räumte er ein, aus zwei oder drei unverschlossenen Fahrzeugen, einen Schokoriegel entwendet zu haben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und nach Zahlung einer Sicherheitsleistung kam der wohnsitzlose Mann wieder auf freien Fuß. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, Fahrzeuge immer zu verschließen!

Pohlheim: Geschwindigkeitskontrolle vor Schule

Beamte der Polizeistation Grünberg führten Freitagvormittag Geschwindigkeitskontrollen vor einer Schule im Fortweg durch. Von insgesamt 70 Fahrzeugen waren zehn Autofahrer zu schnell (maximale Überschreitung von bis zu 10 km/h) unterwegs. Ein Fahrer konnte seine Finger nicht vom Handy lassen und ein Insasse war nicht angeschnallt.

Gießen: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Eine Polizeistreife erwischte am Berliner Platz einen alkoholisierten Radfahrer. Sie stoppten den 50-Jährigen am Freitag gegen 17.20 Uhr. Nachdem der Mann 1,89 Promille pustete, musste er zur Blutentnahme auf die Polizeiwache.

Nachdem ein leicht alkoholisierter 51-Jähriger am Samstag gegen 18.00 Uhr die Polizei in der Ferniestraße verließ, stieg er im Bereich der Pistorstraße offenbar in ein Fahrzeug. Eine Streife stoppte den Mann, welcher während der Kontrolle 0,47 Promille pustete. Bei seiner Überprüfung stellten die Ordnungshüter fest, dass der 51-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Ein Fahrzeugführer fiel Samstagabend gegen 19.25 Uhr einer Polizeistreife auf. Der Mann war mit eingeschalteten Nebelscheinwerfern und Nebelschlussleuchten im Leihgesterner Weg unterwegs. Der Fahrer roch deutlich nach Alkohol und pustete 1,23 Promille. Als er mit auf die Wache sollte, leistete er Widerstand und beleidigte die Polizisten. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeiwache, kam er auf freien Fuß.

Ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Alkohol erwischten Polizisten einen 37-jährigen Mann. Sie stoppten ihn am Montag gegen 02.31 Uhr in der Frankfurter Straße. Der 37-Jährige musste ebenfalls eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, da er zuvor 1,22 Promille pustete. Zudem war ihn schon mehrfach die Fahrerlaubnis entzogen worden und ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Gießen: Exhi festgenommen

Nachdem ein Mann in einer Parkanlage in der Otto-Behagel-Straße vor einer 26-jährigen Gießenerin an seinem Glied manipulierte, nahm die Polizei einen 44-jährigen Tatverdächtigen fest. Die Frau saß am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf einer Parkbank, als sich der Sittenstrolch vor ihr entblößte. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnte der 44-Jährige in der Karl-Glöckner-Straße festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen ihn die Beamten wieder.

Gießen: E-Scooter entwendet

Einen E-Scooter des Herstellers Xiaomi ließ ein Dieb am Sonntagnachmittag im Wißmarer Weg mitgehen. Der Unbekannte betrat gegen 16.10 Uhr das Grundstück eines Restaurants. Anschließend entwendete das an der Ladestation stehende Fahrzeug und flüchtete. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist etwa 1,80 Meter groß und hat einen Bart. Er trug ein graues Basecap, eine schwarze Weste, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Beim Vorbeifahren VW gestreift

Am Samstag (05.November) zwischen 6.00 Uhr und 15.30 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Straße "Pfarrgarten" und streifte beim Vorbeifahren einen geparkten grauen Golf an der hinteren Stoßstange. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 600 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Kind auf Rad angefahren

Ein 7-jähriges Mädchen mit einem Fahrrad befuhr Mittwochnachmittag (02.November) gegen 15.00 Uhr die Wilhelm-Leuschner-Straße in Richtung Alter-Krofdorfer-Weg. Als sich das Mädchen in Höhe des Wendehammers der Paul-Schneider-Straße befand, wurde sie von einem unbekannten Fahrzeug von hinten angefahren und stürzte in den rechten Straßengraben. Das 7-jährige Kind verletzte sich dabei leicht. Dien unbekannte Fahrerin hielt kurz an, erkundigte sich nach dem Befinden des Mädchens und entfernte sich anschließend, ohne die Personalien zu hinterlassen. Es entstand kein Sachschaden. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität der Fahrerin machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht im Eichendorffring

4.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Audi nach einer Unfallflucht zwischen Freitag (04.November) 20.00 Uhr und Samstag (05.November) 13.30 Uhr im Eichendorffring. Vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken beschädigte ein Unbekannter auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 28 den schwarzen A5 auf der Beifahrerseite und fuhr davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Pohlheim: VW gestreift

Sonntagnacht (06.November) gegen 5.20 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Gießener Straße in Watzenborn-Steinberg in Richtung Wilhelmstraße. In Höhe der Hausnummer 9 prallte der Unbekannte gegen einen geparkten VW Passat, wodurch dieser auf die Beifahrerseite kippte. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von insgesamt 9.500 Euro zu kümmern. Die Ermittlungen führten zu einem 27-Jährigen aus dem Landkreis Gießen.

Biebertal: Bei Ausweichmanöver Schutzplanke touchiert

Eine 18-jährige Frau aus Biebertal in einem Audi befuhr am Sonntag (06.November) gegen 9.10 Uhr die Landstraße 3474 von Königsberg in Richtung Hohenahr. Dabei kam der Audi-Fahrerin ein unbekanntes Fahrzeug entgegen, welches offenbar auf der Spur der Biebertalerin fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 18-Jährige nach rechts aus und stieß gegen die Schutzplanke. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Buseck: Bei Parkmanöver Audi touchiert

Zwischen Mittwoch (02.November) 14.00 Uhr und Donnerstag (03.November) 7.00 Uhr touchierte ein Unbekannter in der Straße "Schützenweg" in Großen-Buseck bei einem Parkmanöver einen geparkten schwarzen Audi A5. Im Anschluss fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Langgöns: Renault touchiert

Ein bislang Unbekannter touchierte zwischen Donnerstag (03.November) 17.00 Uhr und Freitag (04.November) 7.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Pinggasse vermutlich beim einem Parkmanöver einen geparkten blauen Renault Twingo. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Leicht verletzter Radler nach Zusammenstoß

Am Freitag (04.November) gegen 13.30 Uhr befuhr ein 31-jähriger Radfahrer den Radweg der Frankfurter Straße. Als ein 38-Jähriger mit einer Sackkarre aus einer Hofeinfahrt kam, übersah er offenbar den Radler und es kam zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich der 31-Jährige leicht.

Gießen: Über rote Ampel gefahren

Samstagnacht (05.November) gegen 2.10 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Grünberger Straße auf der linken Fahrspur stadteinwärts. An der Fußgängerampel in Höhe der Hausnummer 3 missachtete der Unbekannte das Rotlicht und touchierte einen 33-jährigen Fußgänger mitsamt Hund. Der Fußgänger verletzte sich dabei leicht. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Bei Folgemaßnahmen konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Es handelt sich um einen 55-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Die Polizeibeamten bemerkten Alkoholgeruch bei dem Mann. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 1,41 Promille. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Zu schnell unterwegs und Kontrolle verloren

Sonntagabend (06.November) gegen 19.30 Uhr fuhr ein 26-jähriger Gießener in einem Audi die Lahnstraße. In Höhe der Hausnummer 100 verlor der Gießener offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte der Audi mit einem am Fahrbahnrand geparkten Opel. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen davor geparkten weiteren Opel geschoben. Der 26-Jährige und ein 20-jähriger Mitfahrer verletzten sich dabei leicht und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 30.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

A45/Linden: Alkoholisiert unterwegs

Am Samstag (05.November) gegen 14.30 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Bundesautobahn 485 von Linden in Richtung Langgöns. Am Gießener Südkreuz fuhr der Unbekannte auf die A45 in Richtung Hanau und über die Tangente wieder zurück auf die A485 zurück in Richtung Linden. Dabei kam der Unbekannte nach rechts von der Fahrspur ab, touchierte die Leitplanke und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eine Polizeistreife konnte den Unbekannten auf der Bundesstraße 3 in Richtung Marburg kurz hinter dem Gießener Nordkreuz anhalten. Die Ordnungshüter bemerkten bei dem 40-jährigen Unfallverursacher Alkoholgeruch. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 1,93 Promille. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.200 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

A5/Grünberg: Fußgängerin auf Autobahn

Ein 61-jähriger Mann in einem Audi befuhr Samstagabend (5.November) gegen 22.15 Uhr die rechte Fahrspur der Bundesautobahn 5 in Richtung Frankfurt. Als plötzlich eine Fußgängerin auf der Autobahn unterwegs war, konnte er nicht mehr rechtzeitig ausweichen und touchierte die 18-Jährige. Glücklicherweise verletzte sich die Frau nur leicht. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete die 18-Jährige 1,46 Promille.

