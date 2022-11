Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Offenbar mit entwendeter Debitkarte bezahlt + Diebe in der Kongresshalle + Einbrecher überrascht + Verkehrsunfälle

Gießen (ots)

Gießen: Offenbar mit entwendeter Debitkarte bezahlt

Im Schiffenberger Weg wollten drei Personen in einer Tankstelle Waren im Wert von fast 200 Euro mit einer Debitkarte bezahlen. Dabei stellte es sich heraus, dass es sich bei der Karte um eine entwendete Karte handelt. Die Täter flüchteten und konnten wenig später festgenommen werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Diebe in der Kongresshalle

Unbekannte haben in der Kongresshalle eine Handtasche entwendet. Offenbar hatten sich die Täter in einen Nebenraum geschlichen. Dort entwendeten sie die Handtasche und verschwanden damit. In einem Mülleimer am Berliner Platz fand man wenig später die Handtasche. Die Geldbörse, ein Ausweis und ein Führerschein fehlten jedoch. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Buseck- Alten-Buseck: Einbrecher überrascht

Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Großen-Busecker-Straße überraschte am Mittwoch, 2. November, gegen 18.25 Uhr einen Einbrecher in ihrem Haus. Daraufhin flüchtete der Dieb durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster. Er war schlank und trug einen Kapuzenpullover und eine Lederjacke und war offenbar in Begleitung eines zweiten Mannes, der ebenfalls einen Kapuzenpullover trug und schlank war. Nähere Angaben zur Beschreibung oder Fluchtrichtung liegen nicht vor. Am Haus entstand ein Schaden von etwa 400 Euro, ob die Diebe etwas entwendeten ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei in Gießen bittet um Zeugenhinweise: Wer hat die zwei Personen am frühen Abend wegrennen sehen? Wem ist in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: In Parkhaus VW beschädigt

2.500 Euro Sachschaden beklagt die Besitzerin eines VW nach einer Unfallflucht von Montag (31.Oktober) in einem Parkhaus in der Gaffkystraße. Vermutlich bei einem Parkmanöver touchierte ein Unbekannter zwischen 09.50 Uhr und 12.20 Uhr den auf der sechsten Ebene geparkten weißen Golf und fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lollar: Radfahrer stürzt bei Überholvorgang

Ein bislang Unbekannter befuhr am Sonntag (30.Oktober) gegen 16.00 Uhr die Marburger Straße in Richtung Gießen. Im Bereich einer Verkehrsinsel überholte der Unbekannte eine 63-jährige Radfahrerin. Dabei stürzte die Radlerin und verletzte sich leicht. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich um einen dunkelgrauen Kleinwagen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Linden: Dacia touchiert

Zwischen Dienstag (01.November) 16.00 Uhr und Mittwoch (02.November) 9.30 Uhr touchierte ein Unbekannter in der Gießener Straße in Leihgestern (Höhe 120) einen geparkten Dacia. Als der Besitzer zu seinem roten Logan zurückkam, war dieser vorne links beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Laubach: Wildunfall

Donnerstagmorgen (03.November) gegen 7.00 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann in einem VW die Landstraße 3167 von Altenhain in Richtung Freienseen als plötzlich vier Wildschweine die Straße querten. Der VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß mit einem der Tiere. Das Wildschwein überlebte den Aufprall nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Gießen: Beim Vorbeifahren Audi gestreift

Ein zunächst Unbekannter befuhr am Mittwoch (02.November) gegen 17.00 Uhr die Ludwigstraße in Richtung Bismarckstraße und beabsichtigte in eine Grundstückseinfahrt einzufahren. Dabei streifte der Unbekannte einen am Fahrbahnrand geparkten Audi und entfernte sich anschließend. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 73-Jährigen aus dem Landkreis Gießen.

A480/Lollar: Kontrolle verloren

Mittwochabend (02.November) gegen 19.20 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Gießen in einem Daimler die Bundesautobahn 480 vom Gießener Nordkreuz in Richtung Reiskirchener Dreieck. Offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor der Gießener die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr drei Warnbaken. Im weiteren Verlauf kreuzte er die Fahrbahn, überfuhr zwei weitere Warnbaken und kam an einer Baustellenabsperrung zum Stehen. Daraufhin wurde die Autobahn in Richtung Reiskirchener Dreieck bis 23.20 Uhr voll gesperrt, ein beauftragter Unfallgutachter nahm vor Ort seine Arbeit auf. Der 57-Jähriger wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell