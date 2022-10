POL-CE: Celle - Motorrad nach Diebstahl in Brand gesetzt

Celle / OT Bostel (ots) - Der seit dem Freitagnachmittag, 07.10.22 vermisste 85 - jährige Herr H. ist am Samstagabend durch Einsatzkräfte der Polizei, der freiwilligen Feuerwehren aus Bostel, Garßen und Altenhagen wohlauf zwischen Bostel und Alvern, unter einem Baum sitzend, aufgefunden worden. An der Suche hatten sich am Samstag und in der Nacht zuvor auch Suchkräfte der Johanniter und des DRK beteiligt, die die ...

