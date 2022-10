Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Erfolgreiche Suche nach vermisstem 85-jährigen Herrn

Celle / OT Bostel (ots)

Der seit dem Freitagnachmittag, 07.10.22 vermisste 85 - jährige Herr H. ist am Samstagabend durch Einsatzkräfte der Polizei, der freiwilligen Feuerwehren aus Bostel, Garßen und Altenhagen wohlauf zwischen Bostel und Alvern, unter einem Baum sitzend, aufgefunden worden. An der Suche hatten sich am Samstag und in der Nacht zuvor auch Suchkräfte der Johanniter und des DRK beteiligt, die die Waldbereiche an beiden Tagen sowohl mit Drohnen und am Samstag zusätzlich mit speziell ausgebildeten Suchhunden abgesucht hatten. Der Beharrlichkeit und dem motivierten Einsatz der vielen freiwillig Helfenden ist es zu verdanken, dass der ältere, leicht bekleidete, auf Medikamente angewiesene und an Demenz erkrankte Herr gefunden und vorerst in ärztliche Obhut gebracht werden konnte. Zwischenzeitlich war auch ein Hubschrauber zur Absuche der freien Flächen eingesetzt worden. Insgesamt waren an dem Einsatz 148 freiwillig Helfende beteiligt.

