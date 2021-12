Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Arbeitsunfall

Linz (Rhein) (ots)

Am Nachmittag des 01.12.2021 kam es auf dem Gelände eines Wertstoffhofes in Linz zu einem Arbeitsunfall. Ein 45 jähriger Mann geriet mit der Schaufel seines Baggers in eine Hochspannungsleitung. Durch den Stromfluss gerieten Fahrzeugteile in Brand. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt.

Das Fahrzeug konnte mittels Feuerlöscher abgelöscht werden.

