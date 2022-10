POL-CE: Südheide - Polizei führt Beleuchtungskontrollen an Fahrrädern durch +++ Mehrere Termine in den einzelnen Ortschaften

Celle (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag (04.10.2022) mehrere Wahlplakate unterschiedlicher Parteien in der Harburger Heerstraße heruntergerissen und beschädigt. Des Weiteren nahmen die Täter zwei Reifen von einem Grundstück und legten diese auf die Fahrbahn. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter Telefon 05141/277-215. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle - ...

