Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern - Schülwegunfall-Schülerin leicht verletzt

Rheinzabern (ots)

Am 28.09.2022, um 07.25 Uhr, befuhr eine 16-jährige Schülerin mit ihrem Fahrrad den parallel zur Jockgrimer Straße verlaufenden Radweg in Fahrtrichtung IGS Rheinzabern. An der Einmündung zur Straße Im Steingebiss überquerte sie die Straße und wurde hierbei am Hinterrad von einem blauen Kleinwagen gestreift, der aus dem Wohngebiet kam und in die Jockgrimer Straße einfahren wollte. Durch den Anstoß stürzte die Schülerin und verletzte sich leicht. Ihr Fahrrad wurde leicht beschädigt. Die Fahrerin des Kleinwagens stieg aus und kümmerte sich zunächst um das Wohlbefinden der Schülerin, fuhr dann allerdings weiter ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Frau wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt mit rötlichem, schulterlangem Haar und einer Körpergröße von etwa 175 Zentimetern beschrieben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell