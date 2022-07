POL-SE: Kaltenkirchen - Schwerer Verkehrsunfall

PD Bad Segeberg (ots) - Gestern (11.07.2022) ist es in Bönningstedt zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. In der Zeit von 15:55 Uhr - 16:15 Uhr parkte der 66-jährige Geschädigte seinen grauen Ford Kuga auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters (REWE) in der Straße Am Markt. Als er vom Einkauf zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte der fest, dass das Auto fast über die gesamte rechte Seite beschädigt war. Auf ...

