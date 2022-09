POL-PDLD: Edenkoben - Erneuter Auffahrunfall

Polizeidirektion Landau

Erneut kam es gestern (28.09.2022, 13.40 Uhr) an der Einmündung der A65/ AS Edenkoben auf die K6 zu einem Auffahrunfall, weil ein Vorausfahrender vorschriftsmäßig am STOP-Schild sein Fahrzeug anhielt und ein 25 Jahre alter nachfolgender Autofahrer aus Unachtsamkeit auffuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt der Unfallverursacher ein HWS und wurde mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. An dieser Örtlichkeit ereigneten sich in diesem Jahr bereits acht Verkehrsunfälle, weil Vorausfahrende nach der Haltelinie ein Stück vorziehen, um sich einen besseren Überblick zu verschaffen und die Nachfolgenden aus Achtlosigkeit auffahren.

