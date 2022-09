Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim/Leimersheim/Lingenfeld/Zeiskam

Landau (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es im Dienstgebiet der Polizei Germersheim gleich zu vier Betrugsversuchen am Telefon. In den ersten drei Fällen gaben sich die Täter jeweils als Enkel der Geschädigten aus. Aufgrund eines Verkehrsunfalles brauche man Geld für die Kaution, um eine Verhaftung abzuwenden. Die Geschädigten erkannten allesamt den Betrugsversuch, sodass kein Schaden entstand. In einem weiteren Fall erhielt eine Frau aus Rülzheim einen Anruf, da sie bei einem Gewinnspiel eine Reise und Bargeld gewonnen habe. Zur Auszahlung benötige man lediglich ihre Bankdaten. Die Geschädigte durchschaute das Vorhaben des Anrufers und beendete das Gespräch.

Bereits am Montag erhielt eine 36-jährige Frau aus Lingenfeld einen Anruf ihres vermeintlichen Bankmitarbeiters. Um eine dubiose Abbuchung auf ihrem Konto zu unterbinden, solle sie per PushTAN-App neue Zugangsdaten für ihr Onlinebanking anfordern und diese ihrem Mitarbeiter mitteilen, was die Frau tat. Am Folgetag stellte sie Abbuchungen in Höhe von ca. 5000EUR fest.

Appell der Polizei: Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere vertrauliche Daten. Die Betrüger schaffen es mittlerweile auch Rufnummern zu imitieren!

