POL-PDLD: Einbruch in Werkzeugcontainer

Germersheim (ots) - Im Zeitraum vom 23.09 bis zum 25.09. Uhr beschädigten unbekannte Täter ein Fenster im Restaurantbereich der Stadthalle. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Täter nicht in das Objekt, verursachten jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Germersheim entweder telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. ...

