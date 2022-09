Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berufsinfoabend am 29.09.22

Edenkoben (ots)

Kurze Erinnerung; unser nächster Berufsinfoabend findet am Donnerstag, 29.09.22 um 18:30 Uhr statt. Aktuell sind noch Plätze für die kurzweilige Veranstaltung frei. Anmeldungen sind unter piedenkoben.einstellungen@polizei.rlp.de möglich. Unsere Einstellungsberater PK Laux und PK Schlicht freuen sich schon auf euch.

Originalmeldung:

Am Donnerstag, 29.09.22 sowie am 06.10.22 informiert die Polizei Edenkoben in der Luitpoldstraße 65 erneut über die vielfältigen Aufgaben und Tätigkeitsfelder im Polizeiberuf. Der Berufseinstieg ist sowohl für Abiturienten und Realschüler als auch für Quereinsteiger möglich. Für den nächsten Einstellungstermin der Polizei Rheinland-Pfalz im Mai 2023 sind noch Plätze frei! Auf Grund der hohen Nachfrage in der Vergangenheit wird eine zeitnahe Anmeldung zu den Berufsinformationsabenden über die E-Mail-Adresse piedenkoben.einstellungen@polizei.rlp.de empfohlen. Ergreift Eure Chance und kommt vorbei - wir freuen uns auf viele interessante Gespräche!

