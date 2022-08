Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Alter Berg/Scheune auf Schulgelände aufgebrochen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Durch das Einschlagen von Scheiben, gelangten Unbekannte, vermutlich in der Nacht von Freitag (29.7.) auf Samstag, in eine Scheune auf dem Gelände der Marienschule. In der Scheune werden Kinderspielgeräte gelagert. Hiervon befanden sich am Samstagmorgen einige auf dem Schulgelände. Weiterhin konnten dort zerbrochene Alkoholflaschen aufgefunden werden. An einer Tür der Scheune schlugen die Unbekannten insgesamt zwei Scheiben ein und gelangten so ins Innere. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bei der Anzeigenerstattung nicht gesagt werden. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag 9.30 Uhr und Samstag 9 Uhr.

