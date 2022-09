POL-PDLD: Hainfeld - Von der Sonne geblendet

Germersheim (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugriff zu einem Gartenhaus der in Josef-Probst-Straße in Germersheim und entwendeten dort verschiedene Wertgegenstände. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1300 EUR. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Germersheim entweder telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion ...

