Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Autoposer im Fokus der Polizei +++ Erneute Großkontrolle in der Polizeiinspektion Celle

Celle (ots)

Am vergangenen Wochenende fand unter der Koordination des Landeskriminalamtes Niedersachsen ein landesweiter Joint Action Day, eine proaktive Kontrollaktion von Autoposern, statt.

Die Kontrollen richteten sich in erster Linie gegen Akteure aus dem kriminellen Milieu bzw. kriminellen Clanstrukturen, die sich nach Erkenntnissen der Polizei häufig in der "Autoposer-Szene" bewegen.

Es ist zunehmend festzustellen, dass die Verkehrssicherheit unter dem Verhalten von Fahrzeugführern leidet, die sich grob verkehrswidrig und vorsätzlich über Regeln hinwegsetzen und mit hochmotorisierten PKW den Straßenverkehr als ihre Bühne nutzen.

In diesem Zusammenhang führte auch die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Celle am Samstagabend bis in die Nacht schwerpunktmäßige Kontrollen durch.

Am Schlossplatz, an der Nienburger Straße sowie an der Hannoverschen Heerstraße wurden insgesamt 62 Fahrzeuge und ihre Insassen kontrolliert.

Ins Visier genommen wurden in erster Linie szenetypische Fahrzeuge. Dabei wurden insgesamt 58 Verkehrsordnungswidrigkeiten, darunter zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße, festgestellt.

Die Bekämpfung krimineller Clanstukturen stellt die niedersächsische Polizei und Justiz weiterhin vor große Herausforderungen und ist Bestandteil einer landesweiten Schwerpunktsetzung.

Diesem Phänomenbereich hat sich auch die Polizei Celle mit der Initiierung des Netzwerkes "CELLstruktur" angenommen. Die aus der Schwerpunktkontrolle neu gewonnenen Informationen werden in das Netzwerkprojekt einfließen, um künftig mit den anderen Netzwerkpartnern aus der öffentlichen Verwaltung noch frühzeitiger clankriminelle Gruppierungen erkennen und konsequent gegen sie vorgehen zu können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell