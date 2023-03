Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unbekannter schlägt 45-Jährigen nieder

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz ermittelt wegen Körperverletzung gegen einen noch unbekannten Täter, der am Donnerstag gegen 20.10 Uhr auf dem Adlerplatz in der Radbrunnengasse in Vaihingen an der Enz einen 45-Jährigen niederschlug. Auf dem Platz befand sich der 45-Jährige gemeinsam mit einem gleichaltrigen und einem 29-Jährigen. Die drei Männer konsumierten Alkohol und das spätere Opfer wurde in diesem Zusammenhang sehr laut. Darüber hinaus habe er eine Gruppe Jugendlicher provoziert. Als der 45-Jährige sein Fahrrad in Richtung des Bahnhofs schob, näherten sich einige Jugendliche. Einer schlug ihm schließlich wohl unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Hierauf ging der 45-Jährige zu Boden und verlor das Bewusstsein. Die Gruppe Jugendlicher ergriff die Flucht. Eine Anwohnerin, die den Mann am Boden liegen sah, alarmierte die Polizei. Der Rettungsdienst brachte den verletzten 45-Jährigen in ein Krankenhaus. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fahndeten nach den Jugendlichen. Der Täter soll eine Baseballkappe getragen haben. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder weitere Hinweise zum Täter geben können, wenden sich unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de an die Polizei.

