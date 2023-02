Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sankt Peter-Ording - Parkendes Fahrzeug beschädigt, Polizei sucht Unfallzeugen

Sankt Peter-Ording (ots)

Bereits am 28.01.2023, einem Samstag, zwischen 18.30 und 19.10 Uhr, kam es auf dem REWE-Parkplatz, Nordergeest in Sankt Peter-Ording, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein parkender roter Ford Focus von einem anderen Fahrzeug angefahren wurde. Die rechte Fahrzeugseite des Fords wurde dabei beschädigt. Der Schadensverursacher soll sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Ein Zeuge, bzw. eine Zeugin dieses Unfalls, hat später den Fahrer des geschädigten Fahrzeuges angesprochen und das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs mitgeteilt. Leider sind die Personalien dieser Person nicht bekannt. Dieser Zeuge, diese Zeugin kann wichtige und sachdienliche Hinweise geben, welche zur Aufklärung des Sachverhaltes führen können und wird daher gebeten, sich mit den Ermittlern der Polizeistation in Sankt Peter-Ording unter der Rufnummer 04863-9589160 in Verbindung zu setzen. Vielen Dank!

