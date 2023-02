Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bordelum - Fahrradfahrer wird von Buschwerk auf Traktoranhänger getroffen, Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Bordelum (ots)

Am Dienstagvormittag (07.02.23), gegen 10.20 Uhr, befuhr ein Pedelec-Fahrer den Kirchenweg aus Richtung "Am Stollberg" kommend. Etwa 200 m hinter dem Einmündungsbereich "Am Stollberg/Kirchenweg" kam ihm ein kleiner dunkelgrüner Traktor älteren Baujahres mit auffällig orangenem Anhänger entgegen. Dieser hatte Äste und Buschwerk geladen, welches auf beiden Seiten um ca. 50 cm herausragte und beim Passieren gegen den Oberkörper und das Gesicht des Radfahrers schlug. Dieser erlitt blutige Verletzungen im Gesicht. Die Polizeistation in Bredstedt hat die Ermittlungen dieses Verkehrsunfalls aufgenommen und bittet den Traktorfahrer und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04671-4044900. Vielen Dank!

