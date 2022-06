Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer mit Gegenverkehr zusammengeprallt

Bad Frankenhausen (ots)

Mit schweren Verletzungen kam am Mittwochabend ein Radfahrer im Kyffhäuserkreis ins Krankenhaus. Der 47-Jährige aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz befuhr zuvor in einer Gruppe weiterer Radfahrer mit einem Rennrad die Bundesstraße 85 zwischen Rathsfeld und Bad Frankenhausen. In einer Kurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Rad und krachte in einen entgegenkommenden Volvo. Er war offensichtlich zu schnell in die Kurve gefahren. Der Autofahrer und die anderen Radfahrer blieben unverletzt.

