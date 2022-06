LPI-NDH: Mit dem Messer durch die Stadt gelaufen, Mann verschreckt Passanten

Sollstedt (ots) - Am Mittwochmorgen brannten in Rehungen mehrere Strohrollen. Die Rollen lagerten unter einem Unterstand, der ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Feuerwehr war schnell am Brandort und verhinderte dadurch einen größeren Schaden. Zur Brandursache laufen die Ermittlungen. Derzeit geht die Polizei von Brandstiftung aus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: ...

mehr