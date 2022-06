Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Stroh in Flammen

Sollstedt (ots)

Am Mittwochmorgen brannten in Rehungen mehrere Strohrollen. Die Rollen lagerten unter einem Unterstand, der ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Feuerwehr war schnell am Brandort und verhinderte dadurch einen größeren Schaden. Zur Brandursache laufen die Ermittlungen. Derzeit geht die Polizei von Brandstiftung aus.

