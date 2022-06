Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Katalysator gestohlen, Diebe auf der Flucht

Bad Langensalza (ots)

In der Nacht zu Dienstag stahlen Unbekannte vom Gelände eines Autohandels in der Sondershäuser Straße einen Katalysator. Der oder die Täter hatten das Teil aus einem BMW abgebaut. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Möglicherweise hängt der Diebstahl mit einem weiteren Diebstahl in der Nacht in Bad Langensalza zusammen. Zeugen hatten gegen 22.30 Uhr die Polizei über ein Quad informiert, dass ihnen am Ascharaer Kreuz mit Anhänger und ohne Beleuchtung entgegengefahren kam. Die Zeugen stellten sich dem Quad in den Weg, beide Nutzer stürzten. Flüchteten aber mit dem Quad, noch ehe die Polizei eintraf. Den Anhänger ließen sie zurück. Trotz sofortiger Suchmaßnahmen, in die auch der Polizeihubschrauber und ein Fährtenhund eingesetzt waren, konnten die Täter entkommen. Das Quad entdeckten die Beamten kurz nach Mitternacht im Bereich der Bundesstraße 176 bei Nägelstedt. Hier sicherten sie auch einen Rucksack mit entsprechendem Einbruchswerkzeug. Im zurückgelassenen Anhänger fanden die Polizisten einen abgebauten Katalysator. Inwiefern der Diebstahl in der Sondershäuser Straße und das sichergestellte Quad mit Anhänger zusammenhängen ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell