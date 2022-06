LPI-NDH: Von der Straße abgekommen, Straßenlaterne stoppt Auto

Appenrode (ots) - Am späten Montagabend, gegen 23.35 Uhr, stoppten Polizisten, nach einem Zeugenhinweis, in Appenrode einen 41-jährigen Autofahrer in seinem Skoda. Ein Atemalkoholtest ergab über 1,4 Promille. Er musste mit zur Blutentnahme, seinen Führerschein stellten sie Beamten sicher. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

