Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert am Steuer

Appenrode (ots)

Am späten Montagabend, gegen 23.35 Uhr, stoppten Polizisten, nach einem Zeugenhinweis, in Appenrode einen 41-jährigen Autofahrer in seinem Skoda. Ein Atemalkoholtest ergab über 1,4 Promille. Er musste mit zur Blutentnahme, seinen Führerschein stellten sie Beamten sicher.

