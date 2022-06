LPI-NDH: Pferde entlaufen

Bad Frankenhausen (ots) - Mit über 2,5 Promille Atemalkohol intus, setzte sich am frühen Dienstagabend ein 61-jähriger Mann in Bad Frankenhausen ans Steuer seines Seat Leons. Er fuhr von der Gartenanlage Schöner Berg in Richtung Rottlebener Straße. Beim Abbiegen auf den parallel zu dieser Straße verlaufenen Wirtschaftsweg steuerte der Mann sein Auto geradeaus und eine ca. sechs Meter tiefe Böschung hinab. Er setzte ...

mehr