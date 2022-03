Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Recke, Diebstähle aus Traktoren, technische Geräte entwendet

Hörstel, Recke (ots)

Unbekannte Täter haben in Hörstel und in Recke technische Geräte wie zum Beispiel GPS-Empfänger und Tablets aus Traktoren gestohlen. In der Hörsteler Bauerschaft Ostenwalde begaben sich Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag (27.02.22), 17.00 Uhr, und Montag (28.02.22), 08.00 Uhr, auf einen Bauernhof an der Ostenwalder Straße. Der Hof liegt im Bereich zwischen Elisenhofstraße und Teupenweg. Die Täter stahlen von zwei Traktoren des Herstellers New Holland unter anderem mehrere Tablets, ein fest eingebautes Navigationsgerät sowie einen Regler für ein Reifendrucksystem. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesguts liegt im fünfstelligen Eurobereich. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. In Recke entwendeten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Sonntag (27.02.22), 22.00 Uhr, und Dienstag (01.03.22), 05.10 Uhr, drei GPS-Empfänger von Traktoren des Herstellers John Deere. Der betroffene Fuhrpark für Landmaschinen liegt am Eichenweg zwischen Schwegerhook und Klosterstraße. Auch in diesem Fall gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter. Die Polizei ermittelt und nimmt Zeugenhinweise entgegen, für Hörstel unter Telefon 05971/938-4215 (Wache Rheine) und für Recke unter Telefon 05451/591-4315 (Wache Ibbenbüren).

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell