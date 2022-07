Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Diestelbruch. Brand im Leistruper Wald.

Lippe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (19./20.07.2022) gegen 00:45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei eines Brandes in den Leistruper Wald gerufen. Anwohner der Straße "In den Hülsen" hatten das Feuer bemerkt. Auf etwa 150 qm hatte der Brand Schaden angerichtet. Noch während der Löscharbeiten wurde ein zweites Feuer in einigen hundert Metern Entfernung festgestellt und ebenfalls durch die Feuerwehr gelöscht.

Die Kriminalpolizei geht derzeit von Brandstiftung aus und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 05231 6090 zu melden. Insbesondere wird ein Spaziergänger gesucht, der abends im Wald unterwegs war und Beobachtungen gemacht haben könnte. Es handelt sich um einen etwa 30-jährigen Mann mit blonden Haaren, die er zum Zopf gebunden hatte. Bekleidet war er mit einem beigen T-Shirt und dunkler Hose.

