POL-FL: Bredstedt - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz vor einem Getränkemarkt an der B5 am Dienstagmorgen, Polizei sucht Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber

Bredstedt (ots)

Dienstagmittag (07.02.23), um 13.10 Uhr, parkte der Fahrer eines schwarzen 5er BMW Kombi sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes an der B5 in Bredstedt. Beim Einfahren auf den Parkplatz sei ihm ein grauer Mercedes-Kombi aufgefallen. Dessen älterer Fahrer hatte sich zuvor an einem Imbisswagen etwas zu Essen besorgt und sei dann mit unsicherem Gang zu seinem PKW gegangen und eingestiegen. Als der BMW-Fahrer um 13.15 Uhr wieder zu seinem PKW zurückkehrte, war der Mercedes weg und er musste feststellen, dass an der linken Fahrzeugseite seines 5er BMW ein Schaden auf Höhe Fahrertür und Kotflügel entstanden war. Dieser könnte durch das Ausparken des Mercedesfahrers entstanden sein.

Der Mercedesfahrer wird wie folgt beschrieben: -ca. 70-80 Jahre alt -ca. 170-180 cm groß und schlank -graues Haar -dünne Jacke in dunkelblau

Die Polizeistation in Bredstedt hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet den Mercedesfahrer als möglichen Verursacher sowie weitere Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04671-4044900.

