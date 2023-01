Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: In Schulgebäude eingebrochen

Am Wochenende wurde in Büroräume der Max-Eyth-Realschule in der Hohenheimer Straße eingebrochen. Hierzu wurden Fenster aufgebrochen und ins Gebäude eingestiegen. Die Täter legten im Außenbereich des Schulgeländes einen aufgefundenen PC sowie einen Möbeltresor zum Abtransport bereit, ließen diese Gegenstände jedoch letztlich zurück. Möglicherweise wurden sie bei der Tatbegehung gestört. Hinweise zum Tatgeschehen, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro verursacht wurde, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Murrhardt: Von Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt

Ein 23-jähriger Mann befuhr am Montagvormittag gegen 11:40 Uhr die L1120 von Murrhardt in Richtung Mettelbach. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume. Im Anschluss fuhr er eine Böschung hinab und kam dort zum Stehen. Der 23-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 16 000 Euro. Die Fahrbahn war im Verlauf der Unfallaufnahme zwischenzeitlich gesperrt.

Fellbach: Unfall im Kappelbergtunnel

Am Montagmorgen war ein 32-Jähriger mit einem PKW-Gespann auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Im Kappelbergtunnel verlor der Fahrer die Kontrolle über das Gespann. Der zweiachsige Anhänger touchierte möglicherweise dann den Bordstein, kam ins Schlingern und kippte dann zur Seite. Auf dem Anhänger war Bauschutt geladen. Letztlich kam der VW Golf, sowie der Anhänger entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Anhänger war mit Bauschutt beladen, welcher sich bei dem Unfall auf der Fahrbahn verteilte. Der 32-jährige Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. An dem PKW, sowie dem Anhänger entstand Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro. Im Anschluss an den Unfall war der Kappelbergtunnel zunächst in beide Richtungen gesperrt. Der Tunnel konnte in Richtung Aalen relativ schnell wieder freigegeben werden, Richtung Stuttgart dauerte die Sperrung aufgrund der Fahrbahnreinigung bis kurz vor 13:00 Uhr an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell