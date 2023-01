Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Ohne Ticket im Bus unterwegs - Mann leistet Widerstand

Aalen (ots)

Am Montagvormittag gegen 09 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Mann ohne gültiges Busticket in einem Linienbus unterwegs war. Der 41-Jährige wurde am ZOB in Blaufelden durch die Polizei in Empfang genommen. Als er aus dem Bus stieg, versuchte er vor den Beamten davonzulaufen. Er konnte durch die Polizisten zu Boden gebracht und im Anschluss auf das Polizeirevier transportiert werden. Hiergegen leistete er massiven Widerstand. Gegen den 41-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

