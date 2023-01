Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Rabiater Ladendieb - Unfallflucht - Briefkasten aufgebrochen - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: PKW prallt in die Leitplanken

Auf der Bundestraße 19, zwischen dem Burgstallkreisel und dem "Aalener Dreieck" kam am Sonntag um 22:45 Uhr ein 21-jähriger mit seinem Ford Fiesta aufgrund leichter Straßenglätte ins Schleudern, überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte letztendlich in die linke Leitplanke. Hierbei wurde der junge Fahrer leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 7500 Euro geschätzt.

Aalen: Rabiater Ladendieb

Am Samstag um kurz nach 19 Uhr versuchte ein 38-jähriger Mann in einem Supermarkt in der Gartenstraße mehrere Lebensmittel zu stehlen. Als der Ladendieb von einem Mitarbeiter des Einkaufsmarkts darauf angesprochen wurde, reagiert der Dieb äußerst rabiat und schlug dem Mitarbeiter mehrfach mit der Faust in den Bauch. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert, die den 38-Jährigen, der bereits am Nachmittag bei einem Ladendiebstahl im Mercatura erwischt wurde, zum Polizeirevier Aalen verbrachten. Die Polizisten wurden von dem alkoholisierten Mann mehrfach massiv beleidigt. Zudem wehrte er sich vehement gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Aalen: Unfallflucht

Auf einem geschotterten Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Julius-Bausch-Straße wurde am Freitag zwischen 20:50 Uhr und 21:40 Uhr ein dort geparkter Audi A4 beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr beim Aus- oder Einparken gegen die rechte Seite des Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen zu melden. Tel.: 07361 / 5240

Ellwangen: Briefkasten aufgebrochen

Der Briefkasten eines Bürogebäudes im Mühlgraben wurde zwischen Samstag und Montag aufgebrochen und dabei völlig zerstört. Zudem wurde vermutlich die darin befindliche Post entwendet. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Lorch: Fahrzeug nicht ausreichend gesichert

Am Freitag stellte eine 27-jährige ihren VW "Am Haldenberg" ab, sicherte diesen jedoch nicht ausreichend gegen das Wegrollen. Aufgrund dessen rollte der PKW rückwärts einen Abhang hinunter und stieß dort gegen einen Baum. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Lorch: Unfall mit drei beteiligten Personen

Am Sonntag ereignetet sich auf der B29 ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 15:15 Uhr befuhr eine 42-Jährige mit ihrem Audi die linke Fahrspur der B29. Zwischen der Auf-und Abfahrt Lorch Ost sowie der Auf-und Abfahrt Schwäbisch Gmünd wechselte sie direkt vor einer 47-jährigen Toyota-Fahrerin auf die rechte Fahrspur. Um ein Auffahren zu verhindern, versuchte die 47-Jährige noch zu bremsen und wich nach links aus. Infolgedessen kollidierte sie mit einem auf der linken Fahrbahn fahrenden KIA einer 42-Jährigen sowie mit dem Audi der 42-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Als am Freitag, gegen 12:30 Uhr, eine 46-Jährige auf der Baldungsstraße ihren Cherokee anhalten musste, übersah dies ein nachfolgender 52-Jähriger und fuhr mit seinem VW auf. Hierbei wurde die 8-jährige Mitfahrerin der Cherokee-Fahrerin leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell