Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zigarettenautomat aufgebrochen und Scheibe bei Supermarkt eingeschlagen - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kernen im Remstal: Zigarettenautomat aufgebrochen und Scheibe zu Supermarkt eingeschlagen

Am Fußgängerüberweg zwischen Industriegebiet "Auf der Höhe" und dem dortigen Bahnsteig wurde zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Die Täter erbeuteten darin befindlichen Zigarettenpackungen sowie Bargeld in unbekannter Höhe. Eine weitere Tat ereignete sich am Sonntag gegen 1.25 Uhr in der Schafstraße. Drei Personen schlugen bei einem dortigen Supermarkt eine Fensterscheibe ein. Weil hierbei der Alarm ausgelöst wurde, flüchteten die unbekannten Personen. Eine polizeiliche Fahndung erbrachte bislang keine weiteren Hinweise. Sachdienliche Hinweise zu den Tatgeschehen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Berglen: Von Straße abgekommen

Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Sonntag kurz vor Mitternacht die L 1140 von Steinach in Richtung Winnenden, als er bei der Einmündung Daimler Straße infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße abkam und gegen die Leitplanke krachte. Das Fahrzeug, auf dem lediglich Sommerreifen aufgezogen waren, schleuderte in der Folge über die Straße und kam nach links ab, wo es sich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Autofahrer verletzte sich hierbei schwer, konnte aber sich selbst aus dem Fahrzeug begeben und die Rettungsdienste verständigen. Der Mann wurde medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden am Auto beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

