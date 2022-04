Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil

Lkr. Rottweil) Radfahrer flüchtet nach einem Zusammenstoß - Polizei sucht Zeugen (20.04.2022)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Radfahrer ist es am Mittwoch, gegen 17 Uhr, im Einmündungsbereich der Rottweiler-Straße und der Straße "Im Wolf" gekommen. Nach dem Zusammenstoß ist der junge Mann auf dem Fahrrad in unbekannte Richtung weitergefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die 25-jährige fuhr mit ihrem Audi A3 auf der Rottweiler-Straße vom Kreisverkehr herkommend und bog in die Straße "Im Wolf" nach rechts ein. Bereits nach dem Abbiegevorgang prallte der unbekannte Radfahrer in das Heck des Wagens. Bei dem Fahrradfahrer soll es sich um einen um die 20 Jahre alten Mann handeln, der blaue Kleidung trug. Der Sachschaden am Auto wird von der Polizei auf 700 Euro geschätzt. Personen, die Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht haben oder etwas zum Radfahrer sagen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

