POL-AA: Berglen: Tote Person aufgefunden - Es handelt sich um einen vermissten Mann

Aalen (ots) - Crailsheim: Kassiererin besprüht und in Kasse gegriffen Am Samstagabend, gegen 21:00 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Schönebürgstraße in Crailsheim zu einem Angriff auf eine Kassiererin. Ein bislang unbekannter Mann sprühte dieser, beim Bezahlen seines Einkaufes, plötzlich und unvermittelt eine reizende Substanz ins Gesicht und versuchte in ...

