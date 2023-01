Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 29.01.2023

Aalen (ots)

Fellbach: fahrlässige Brandstiftung mit einer leicht verletzten Person

Am Samstagnachmittag kam es in der Bahnhofstraße in Fellbach zu einer Rauchentwicklung in einer Küche. Hierbei erlitt eine 55-jährige Anwohnerin eine Rauchgasvergiftung und kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Grund für die Rauchvergiftung dürfte eine Küchenmaschine sein, welche von der Anwohnerin auf den eingeschalteten Herd gestellt wurde und diese verschmorte. Der Schaden in der Wohnung durch Rauch wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Fellbach war mit einem Fahrzeug und zwei Einsatzkräften vor Ort, musste aber nicht eingreifen.

