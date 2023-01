Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle in Weinstadt und Sulzbach an der Murr

Waiblingen (ots)

Weinstadt - Endersbach: Hoher Schaden bei Auffahrunfall

Gegen 14:45 Uhr wurde der Polizei am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall in der Schorndorfer Straße gemeldet. Eine 46-Jährige, die in Fahrtrichtung Beutelsbach unterwegs war, wollte mit ihrem Daimler nach links in eine Hofeinfahrt einfahren. Dies erkannte der nachfolgende 49-jährige Fahrer eines Mitsubishi zu spät und fuhr auf den Daimler auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 EUR.

Sulzbach an der Murr: Pkw überschlagen

Am Samstag ereignete sich kurz vor 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B14 kurz vor Sulzbach von Oppenweiler kommend. Eine 79-jährige Verkehrsteilnehmerin kam mit ihrem Fiat Punto auf Grund von Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte eine ca. zwei Meter tiefe Böschung hinunter, überschlug sich dabei und blieb auf dem Dach liegen. Die Unfallverursacherin wurde durch die Rettungskräfte aus ihrem Fahrzeug befreit. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Für ca. 30 Minuten war die Fahrbahn voll gesperrt. Bis zum Abschluss der Bergungsmaßnahmen gegen 14:30 Uhr wurde der Verkehr abwechselnd über einen Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell