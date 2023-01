Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall in Lorch

Aalen (ots)

Lorch: Auto rollt gegen Baum

Am Freitag gegen 17:30 Uhr stellte eine 27-Jährige ihren VW in der Straße Am Haldenberg ab. Nachdem sie ihr Fahrzeug verlassen hatte, machte dieses sich selbstständig und rollte rückwärts den Abhang hinunter. Vermutlich war die Handbremse nicht vollständig angezogen. Das Auto prallte gegen einen Baum und wurde stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 9.000 EUR geschätzt.

