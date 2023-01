Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Exhibitionist - Farbschmierereien - Wessen Fahrzeug wurde beschädigt?

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Wessen Fahrzeug wurde beschädigt?

Am Donnerstag gegen 18:30 Uhr befuhr eine 75-jährige Frau mit ihrem Fiat die Gutenbergstraße von Waldstetten in Richtung Schwäbisch Gmünd. Auf Höhe der dortigen Glascontainer musste sie einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen. Hierbei streifte sie ein Fahrzeug am rechten Straßenrand. Ob ein Schaden an dem Fahrzeug entstand ist bislang unklar.

Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet nun den Halter des betroffenen Fahrzeugs - falls ein Schaden vorhanden ist - sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden. Tel.: 07171 / 3580

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Durch bislang Unbekannte wurde die Lärmschutzwand an der Buchauffahrt mit weißer Farbe beschmiert. Der entstandene Schaden wird auf etwa 900 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Exhibitionist

Am Freitag um kurz nach 8:30 Uhr stellte eine 73-jährige Frau vor einem Ladengeschäft in der Falkenbergstraße einen etwa 25 Jahre alten Mann fest, der seine Hose geöffnet hatte und an seinem erigierten Glied manipulierte. Sie schrie den Mann an, woraufhin er mit einem schwarzen Mountainbike in Richtung Stadtweg (Hardtstraße) flüchtete. Der Mann hatte eine schlanke Figur und war etwa 170-175cm groß. Er war schwarz bekleidet und führte einen schwarzen Rucksack mit sich, welcher mit Flaschen gefüllt war. Hinweise auf den bislang unbekannten Mann nimmt das Polizeirevier schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

