POL-AA: Rems-Mur-Kreis: Folgemeldung zu Brand in Schorndorf, Unfälle und Sachbeschädigung

Schorndorf: Nachmeldung zum Gebäudebrand

Wie bereits berichtet wurde, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Schlichtener Straße am Donnerstag gegen 20 Uhr zu einem Gebäudebrand. Das Feuer, das im Treppenhaus ausgebrochen war, musste von der örtlichen Feuerwehr gelöscht werden. Der Polizei vorliegenden Erkenntnissen nach, wurden 10 Personen leicht verletzt. Der Gebäudeschaden beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf ca. 150.000 Euro. Da derzeit Hinweise auf ein Brandstiftungsdelikt vorliegen, wird zur Klärung der Brandursache ein Brandsachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen dauern an.

Backnang: Opel beschädigt

Ein Opel, der im Bereich des Bahnhofsvorplatzes abgestellt war, wurde am Donnerstag zwischen 7.30 Uhr und 16.15 Uhr beschädigt. An mehreren Stellen waren blaue Farbspritzer festzustellen, die sich nicht mehr entfernen lassen. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter Telefon 07191/9090 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Freitag wurde zwischen 8 Uhr und 10 Uhr ein Mini beschädigt, der auf dem P&R Parkplatz in der Devizesstraße geparkt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ rund 2000 Euro Schaden.

Schorndorf: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 13 Uhr und Freitag, 10 Uhr wurde ein BMW beschädigt. Dieser stand auf einem öffentlichen Parkplatz im Bereich Stuifenweg, Ecke Rosensteinstraße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181/2040 entgegen.

