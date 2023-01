Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand in Tiefgarage - Autos beschädigt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Remshalden: Unfallflucht

In der Geradstettener Straße ereignete sich am Mittwoch gegen 16 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß dort beim Vorbeifahren gegen einen geparkten Pkw Seat und verursachte an diesem einen Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Danach flüchtete der Unfallverursacher ohne den Vorfall zu melden. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Brand in Tiefgarage

Am Freitag gegen 00.45 Uhr wurde in einer Tiefgarage in der Anton-Schmidt-Straße ein Brand wahrgenommen, woraufhin die örltiche Feuerwehr mit 10 Fahrzeugen und 48 Einsatzkräften zum Löscheinsatz ausrückte. Die Einsatzkräfte konnten nach ihrem Eintreffen aus dem Gebäude drei Personen evakuieren. Die anderen Bewohner waren bereits selbständig aus dem Gebäude gegangen. Letztlich sind keine Verletzte zu beklagen. Zur Brandbekämpfung drang die Feuerwehr in die Tiefgarage ein und konnte den Brandherd an einem Auto erfolgreich bekämpfen. Letztlich kamen zwei Pkw zu Schaden. Wie vor Ort festgestellt wurde, war die Batterie des brennenden Autos an ein Ladegerät angeschlossen. Mutmaßlich könnte dieser Umstand als Brandursache in Frage kommen. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Das Mehrfamilienhaus selbst wurde komplett verqualmt und war nicht bewohnbar. 11 Personen wurden deshalb in ein Hotel einquartiert. Inwieweit die Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen wurden bzw. wie hoch der Sachschaden in den Wohnungen ist, ist bislang nicht bekannt. Der Rettungsdienst war mit 11 Fahrzeugen und 26 Personen im Einsatz.

Winnenden: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Mit seinem Räumfahrzeug beschädigte ein 32-Jähriger am Freitagmorgen gegen 5.20 Uhr einen in der Hasenäckerstraße abgestellten BMW, wobei ein Schaden von rund 1000 Euro entstand.

Winnenden: Gegen Pkw getreten

Ein Unbekannter trat beim Vorbeigehen am Donnerstagmorgen kurz nach 9 Uhr mit dem Fuß mutwillig gegen einen Mercedes Benz, der in der Hohreuschstraße abgestellt war. Der Täter wurde von Zeugen als ca. 180 cm groß beschrieben. Bekleidet war er mit deiner schwarzen Jacke mit Kapuze und schwarzen Jeans. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden, Tel.: 07195/6940 entgegen.

Urbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Donnerstag in der Zeit zwischen 13.15 Uhr und 13.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters am Marktplatz gegen einen geparkten Pkw Seat Alhambra. Hierbei verursachte er ca. 500 Euro Sachschaden und flüchtete nach dem Vorfall. Hinweise zum Unfallgeschehen wird nun von der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Rudersberg: Auto mutwillig beschädigt

Im Bronnwiesenweg wurde in der Zeit zwischen Montag und Donnerstag ein geparkter Pkw mutwillig beschädigt. Unbekannte zerkrazten die Lackierung des Pkw Ford auf der linken Fahrzeugseite und verursachten Reparaturkosten in Höhe von ca. 3000 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen wird von der Polizei Rudersberg unter Tel. 07183/929317 erbeten.

