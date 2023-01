Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Aufgebrochene Baucontainer, Unfall und Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl aus Baucontainer

Unbekannte verschafften sich zwischen Montag und Freitag Zutritt zu einem Baucontainer in der Kirchstraße. Aus diesem wurden technische Geräte im Wert von rund 1.200 Euro entwendet.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Untermünkheim: Glätteunfall

Ein 22 Jahre alter Audi-Fahrer war am Freitag gegen 6:15 Uhr auf der K2575 von Wittighausen kommend in Fahrtrichtung Autobahnzubringer unterwegs. In einer Rechtskurve kam er aufgrund der Witterung nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Schutzplanke und landete anschließend im Graben. An dem Audi entstand Sachschaden von 7.500 Euro. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Ilshofen: Aufbruch von Baucontainern

Zwischen Donnerstag, 16:10 Uhr und Freitag, 7:10 Uhr brachen Unbekannte die Türen von mehreren in der Hermann-Hellriegel-Straße stehenden Baucontainern auf. Aus dem Inneren der Baucontainer entwendeten die Langfinger mehrere Baumaschinen und Elektrowerkzeuge.

Die Polizei Ilshofen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07904 9400-10.

Schwäbisch Hall: Brand in Schulungszentrum

Kurz nach 12:00 Uhr wurde über die integrierte Leitstelle ein Brand in einem Schulungszentrum in der Straße Ripperg gemeldet. Bei Schweißarbeiten war eine Absauganlage in Brand geraten. Diese konnte von Anwesenden ins Freie befördert werden, wo sie dann von der Feuerwehr gelöscht wurde. Die Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit vier Fahrzeugen und 23 Kräften vor Ort im Einsatz. Es entstand lediglich Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich an der Absauganlage.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell